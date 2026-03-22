◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない内容が続き、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通が決勝点を奪った。＊＊＊７連勝で百年構想リーグの首位ターンを決めたが、鬼木監督の表情はさえなかった。「自分たちが目指しているものはほとんど出せなかったと思う」と９０分間を振り返り「相手以上にアグ