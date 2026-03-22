◇プロ野球・オープン戦楽天 6-2 巨人(22日、東京ドーム)オープン戦最終戦を終えて阿部慎之助監督がコメントしました。大きく勝ち越してオープン戦を終えた巨人。それでも阿部監督は「全く気にしてないです」とキッパリ答えます。続けて「みんな素晴らしい準備をしてキャンプから入って。良かった人もいますし、状態悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまでこれたので、準備は万全かなと思います」と語りました。この日