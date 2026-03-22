◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督がドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝の開幕ローテ入りを明言した。この日の山城は横須賀でのファーム・リーグＤｅＮＡ戦に先発して５回無失点だった。オープン戦最終戦、楽天戦の試合後、阿部監督はテレビインタビューで山城の開幕ローテ入りと登板予定日について質問され「ローテーション入るのは決まっていますので。（登板日が