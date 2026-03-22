女優の河合優実が２２日、都内で「第７回大島渚賞記念上映会」に出席した。映画界の若き才能をたたえる賞。今回は闘病中の父と仕事に追われる母と暮らす１１歳の少女・フキを描いた映画「ルノワール」の監督を務めた早川千絵氏が受賞。河合は早川監督とトークイベントに登壇した。審査員長を務めた映画監督の黒沢清氏は、同作での河合が人の死を悲しまずに泣かないところが斬新だったと評価。その演技について河合は「現場