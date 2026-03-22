◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）の衝撃の”初スイング弾”などで長崎日大を下し、２３年春以来の頂点へ向けて好スタートを切った。「二番・一塁」でスタメンに名を連ねた菰田は初回１死、初球の高めに入ったカーブを強振。快音を残した打球は左翼ポール際へと伸び、そのまま左翼席へ着弾した。まさに打っ