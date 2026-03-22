◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会審判部は、３度目の優勝を既に決めていた関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）に要請して、了承された。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て、正式に大関・霧島が戻ってくる。過去に臨時理事会を開いて大関昇進が見送られた例はない。霧島は２３年名古屋場所で新大関。だが、首の負傷などで低迷