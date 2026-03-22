◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）３年ぶり５度目の出場となる長崎日大は昨秋の関東王者・山梨学院に敗れ、出場４大会連続で初戦敗退となった。先発したエース右腕・古賀友樹（３年）が初回１死、今秋ドラフト上位候補の二刀流、菰田陽生（３年）に左越えソロを被弾するなど、５失点。しかし、その裏１点を返すと、７回には２点を加点して２点差に迫るなど、最後までネバーギブアップの姿