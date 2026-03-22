◆センバツ第４日▽１回戦大垣日大２―１近江＝延長１０回タイブレーク＝（２２日・甲子園）プロ注目の近江の最速１４８キロ右腕・上田健介（３年）が生まれ変わった。９回まで無失点に抑え、延長１０回タイブレークで涙を飲んだが、９回２／３を投げ７安打無四球、７奪三振。２失点（自責０）、最速は１４５キロをマークした。「（初回に）先頭を出したけれどゼロに抑えられたので、今日は行けると思った」と上田。１４８