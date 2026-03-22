◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、大関・安青錦（安治川）に勝ち１１勝４敗。優勝決定戦を含めて６度目の対戦で初めて、安青錦に白星とした。豊昇龍は１４日目の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）戦に敗れ、霧島の優勝を許す形となっていた。