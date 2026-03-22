女優の河合優実が２２日、都内で「第７回大島渚賞記念上映会」に出席した。映画界の若き才能をたたえる賞。今回は闘病中の父と仕事に追われる母と暮らす１１歳の少女・フキを描いた映画「ルノワール」の監督を務めた早川千絵氏が受賞。河合は早川監督とトークイベントに登壇した。審査員長を務めた映画監督の黒沢清氏から、女優という職業の存在は何か問われた河合は「（役を）受けるものなので労働に近い」と回答。「（ゼ