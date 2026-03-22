◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、横綱・豊昇龍（立浪）に敗れ、序ノ口デビューから初めて負け越した。これで１４場所続けていた勝ち越し記録も途絶えた。今場所は綱取りだったが、来場所は一転、カド番となる。綱取り→カド番は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の昨年初場所以来。横綱昇進を目指す場所だったが、２日目に早くも土がつくと、状態が上がらず、１２日目を終え、５勝７