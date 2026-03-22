毎日の暮らしで手軽にお湯を用意できる『電気ケトル』。コーヒーやお茶をいれるときはもちろん、カップ麺やスープなどにも便利で、キッチンに一台あると重宝する家電です。とはいえ、いざ買い替えを検討すると、デザインも機能も種類が多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうこともありますよね。最近は温度調節機能つきや細口ノズルのドリップタイプなど、用途に合わせて選べるモデルも続々登場しています。そこで今回は、