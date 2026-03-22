志田こはく 志田こはくがこのほど、都内で行われた、Vシネクスト「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVS ブンブンジャー」舞台挨拶付最速上映会に登壇した。志田は『暴太郎戦隊ドンブラザーズVSゼンカイジャー』（2023年9月27日）、『王様戦隊キングオージャーVSドンブラザーズ』（2024年10月9日）に続く、３度目の「Vシネクスト」への出演となり、ファンとの再会も含め「嬉しい」と喜んだ。志田は、ブンピンク／志布