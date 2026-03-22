シンガー・ソングライター嘉門タツオ（66）が21日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。関西芸能界のキーマンだった人について語った。替え歌でおなじみだが、自作曲も多い嘉門。一番影響を受けたのは「あのねのね」で、中学2年のときに強烈にあこがれたという。同ユニットが活躍するラジオの世界に入りたくて16歳で笑福亭鶴光に弟子入り。その後、破門となり大阪を離れた時期もあったが、再び大