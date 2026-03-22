「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）広島がオープン戦最終戦で引き分け。６勝１１敗１分けで終えた。１点を追う九回２死一塁で、代打・秋山の右前打を右翼手が後逸。この感に一塁走者が生還して５−５とした。この日は若鯉が躍動した。「４番・一塁」で出場の佐々木は初回２死一塁で左翼席への先制１号２ランを放つなど、３安打３打点の大暴れ。開幕４番へ大きく前進した。開幕１番が内