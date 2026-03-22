◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人・阿部慎之助監督（47）が22日、オープン戦最終戦で楽天に敗れた後に取材に応じ、先発した則本昂大投手（35）のスライダーを封印していたことを明かした。勝てば18年以来8年ぶりとなるオープン戦単独勝率1位の座に輝いた試合に敗れた指揮官は、10勝5敗1分けで日本ハムと同率1位で終えたことについて「全く気にしていないです」と淡々。開幕前までを振り返り「みんな