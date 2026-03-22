【ハノイ＝竹内駿平】ベトナムで５年に１度の国会議員選挙の結果が２１日、公表された。国営メディアによると、一党支配を続ける共産党が定数５００議席のうち４８２議席を獲得した。選挙には８６４人が立候補した。１８人の非党員が当選したが、政府機関などの推薦を受けない独立系候補の当選者はいなかった。投票は１５日に行われ、投票率は９９・７％だった。国会は４月初旬に開幕し、国家主席や首相を選出する。最高指導