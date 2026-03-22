「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムはＯＰ戦最終戦を引き分けで終え、通算８勝４敗３分けで終えた。先発の有原が４回１安打無失点、５奪三振と盤石の内容。試合後、新庄監督は「僕が言うまでもないでしょ。さすがの仕上げ方というか、コツを知ってる投手なので。心配はしてない」とうなずいた。昨年ソフトバンクの開幕投手だった有原は、開幕戦でロッテに７回７失点で黒星だった