卒業シーズンが終盤を迎える中、秋田大学で記念の式典が行われ学生たちが新たな一歩を踏み出しました。暖かな日差しのもと迎えた門出の日。秋田大学では大学生921人と大学院生284人、あわせて1205人が卒業・修了しました。きょうの式典で秋田大学の南谷佳弘学長は「秋田大学で培った思索の習慣と困難に耐える力、人と向き合う力を胸に、世界のどこにあっても静かな強さを持つ人であってください」と激励しました。柴田理央さ