劇場アニメ『ルックバック』が、3月22日23時よりNHK総合で地上波初放送される。藤本タツキが2021年に『少年ジャンプ＋』で発表した同名読み切りは、2024年に押山清高監督によって劇場アニメ化され、大きな反響を呼んだ。さらに2026年には、是枝裕和が監督・脚本・編集を手がける実写映画の公開も控えている。本稿では、『ルックバック』実写化を考えるうえで注目したい4つのポイントを整理したい。 参考：是枝裕和が『ルックバ