リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第8節】(ヨドコウ)C大阪 1-1(PK6-5)神戸<得点者>[C]井上黎生人(12分)[神]日高光揮(67分)<警告>[C]櫻川ソロモン(80分)[神]カエターノ(33分)、扇原貴宏(56分)主審:小屋幸栄└J1WESTは10チーム中9位までが勝ち点差3にひしめく大混戦