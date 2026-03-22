【J1百年構想リーグ EAST第8節】(MUFG国立)川崎F 0-5(前半0-1)横浜FM<得点者>[横]谷村海那(30分)、天野純2(53分、62分)、ユーリ・アラウージョ(72分)、ジェイソン・キニョーネス(78分)<警告>[横]遠野大弥(45分+2)主審:池内明彦└横浜FMが国立競技場で大量5得点圧勝! 遠野大弥が負傷も…途中出場の天野純が2G1A、川崎Fは守備崩壊の0-5完敗