【J1百年構想リーグ EAST第8節】(メルスタ)鹿島 2-1(前半1-0)千葉<得点者>[鹿]エウベル(4分)、植田直通(84分)[千]イサカ・ゼイン(70分)<警告>[鹿]関川郁万(35分)[千]小林祐介(64分)主審:笠原寛貴└「えぐい」「変態ゴール」“エウベル無双”の首位鹿島、千葉に追いつかれるも植田直通のヘッドで勝ち越し! 7連勝を達成