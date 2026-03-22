[3.22 J1百年構想リーグEAST第8節 鹿島 2-1 千葉 メルスタ]J1百年構想リーグEAST第8節が22日に行われ、首位鹿島アントラーズはホームで10位ジェフユナイテッド千葉に2-1で競り勝った。これで7連勝。千葉は連敗が3に伸びている。鹿島は受けに回る展開でゲームに入ったかと思われたが、一発で状況を変えた。前半4分、千葉の右CKを防いだ流れから自陣左サイドのMFエウベルがドリブルを開始。相手に追走されながら長い距離を運んで