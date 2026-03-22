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【J1百年構想リーグ WEST第8節】(サンガS)京都 1-1(PK5-4)名古屋<得点者>[京]マルコ・トゥーリオ(77分)[名]甲田英將(19分)<警告>[京]平戸太貴(65分)、アレックス・ソウザ(81分)、本田風智(90分)観衆:18,841人主審:高崎航地└大混戦のWEST、後半追いついた京都がPK戦勝ちで勝ち点14 名古屋は勝ち点13