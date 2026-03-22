[3.22 J1百年構想リーグWEST第8節 京都1-1(PK5-4)名古屋 サンガS]京都サンガF.C.がホームで名古屋グランパスに1-1から突入したPK戦の末に勝利した。京都は2連勝で勝ち点14。名古屋は勝ち点13となった。先制点を決めたのは名古屋だった。前半19分に右サイドからMF甲田英將が入れたクロスボールが混戦を抜けてそのままゴールへ。左ポストを叩きながらゴールラインを超えた。しかし京都も後半に入って反撃。32分、MF平戸太貴が