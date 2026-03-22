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【J1百年構想リーグ EAST第8節】(味スタ)東京V 0-0(PK4-2)FC東京<警告>[東]染野唯月(10分)、宮原和也(50分)[F]遠藤渓太(76分)主審:上村篤史└東京ダービーは直近5戦で4回目のドロー…PK戦は東京V長沢祐弥2ストップでFC東京破って勝ち点2