【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節】(メグスタ)讃岐 3-1(前半2-1)奈良<得点者>[讃]前川大河2(7分、52分)、後藤優介(24分)[奈]田村翔太(18分)観衆:1,290人主審:清水修平