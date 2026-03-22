【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節】(カンセキ)栃木SC 3-2(前半2-0)栃木C<得点者>[S]西野太陽2(23分、40分)、オウンゴール(50分)[C]鈴木武蔵(53分)、田中パウロ淳一(75分)<警告>[S]岩崎博(3分)、永井大士(53分)、堤陽輝(89分)、矢野貴章(90分+3)、川田修平(90分+6)、中野克哉(90分+8)[C]鈴木裕斗(70分)、マテイ・ヨニッチ(89分)主審:小林拓矢