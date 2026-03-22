[3.22 J1百年構想リーグEAST第8節 東京V 0-0(PK4-2) FC東京 味スタ]J1百年構想リーグEASTは22日、第8節で東京ヴェルディがFC東京をホームに迎えた東京ダービーを開催した。スコアレスドローでタイムアップを迎え、PK戦は東京Vが4-2で勝利。今季PK戦全勝中のライバルを破って勝ち点2を獲得した。ボールを保持するFC東京に対し、東京Vは前からのプレスで自由に攻撃をさせない。前半20分には最終ラインの縦パスからMF齋藤功佑がミ