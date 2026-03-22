【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節】(アシさと)今治 2-1(前半1-0)徳島<得点者>[今]梅木怜(25分)、駒井善成(48分)[徳]ルーカス・バルセロス(75分)<警告>[今]駒井善成(50分)、孫大河(58分)、ガブリエル・ゴメス(60分)、森晃太(80分)[徳]山口竜弥(17分)、松田佳大(46分)主審:吉田哲朗