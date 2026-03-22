Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、テニスを楽しむ様子を捉えた写真と動画を公開した。 【写真と動画】「リアルテニスの王子様」Snow Manの向井康二が華麗なサーブを披露 ■向井康二が華麗なサーブを披露 向井のInstagramでは、テニスコートで撮影した写真と動画を計5点公開した。 この日の向井は、“PUMA GOLF”のロゴ入り黒Tシャツを着用。サイドにラインがパンツに、オレンジ色のソールが目