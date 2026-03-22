この記事をまとめると ■ホンダはHonda0シリーズなどのEV開発を中止すると発表した ■インドで生産予定のHonda0 αのテスト走行を現地にてスタートさせた ■インドや日本市場での販売を発表当時のまま進める予定とのことだ ０をまだホンダは諦めていない！ ホンダは2026年3月12日に、三部社長肝入りのプロジェクトとして、来る電動化社会に備えて開発が進められていた、「薄い、軽い、賢い」をコンセプトにした新世代のEV、Honda