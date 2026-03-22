21日（土）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪がレギュラーシーズン（RS）2位以上を確定させた。 驚異の29連勝を飾るなど、圧倒的な強さでリーグの首位を走ってきたサントリー。2月には一番乗りでチャンピオンシップ進出を決めた。 そんなサントリーは、21日（土）におおきにアリーナ舞洲で開催されたSVリーグ男子第18節GAM