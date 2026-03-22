◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表のロコ・ソラーレが現地時間21日、準決勝でカナダと対戦。3-11と完敗も、スキップの藤澤五月選手が見せたラストショットが話題を集めています。ロコ・ソラーレは序盤から大量リードを奪われ、第7エンドを終えた時点で3-10と7点差。ここで負けを認めるコンシードを宣言しますが、大会の規定により最低でも第8エンドまで競技を行わなけれ