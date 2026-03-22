歌手でタレントの円広志（72）が21日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。亡き妻について語った。関西芸能界でともにミュージシャンやタレントとして活躍してきた嘉門タツオと登場。嘉門が「ちょっと悲しいけど、2人とも奥さん見送ってるんですよ」とMC・有働由美子にさらなる共通点を説明した。嘉門は2022年、円は23年に妻を亡くした。円は「僕は奥さんが死ぬときに“あなたが僕と結婚して幸