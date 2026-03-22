1回、先制2ランの佐々木（手前）を迎える広島ナイン＝マツダ広島は4番候補の佐々木がオープン戦1号2ランなど3安打で3打点。開幕戦で1番を担う新人平川も2安打と好調を維持した。ソフトバンクは不振に苦しむ栗原が適時打を含む2安打。先発スチュワートは2回1/3を投げ3失点だった。