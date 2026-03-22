男子高飛び込み決勝優勝した玉井陸斗の演技＝東京アクアティクスセンター飛び込みの翼ジャパン・カップ最終日は22日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）の代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子高飛び込みはパリ五輪銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）が518.95点で優勝し、日本水連の選考基準を満たして代表入りを確実にした。公開競技として行われた男子シンクロ高飛び込みは西田玲雄、山田周汰