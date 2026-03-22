TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、TBSラジオ「爆笑問題日曜サンデー」（日曜午後1時）に、アシスタントとして最後のレギュラー出演をした。番組ラストで、田中裕二から「ご苦労様でございました」と声をかけられると、山本アナは「とんでもないです」と謙遜しながら「あらためまして4年間、みなさん、ありがとうございました」と感謝を伝えた。。「実は私、週に1回のラジオのレギュラーって『日曜サンデー』が初めてで、