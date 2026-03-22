◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）首位と1打差の2位から出た笠りつ子（38＝PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算3アンダーで逆転優勝を飾った。21年6月のヨネックス・レディース以来5年ぶりのツアー通算7勝目。優勝インタビューの一問一答は以下の通り。――5年ぶりの優勝です。「優勝できてうれしかった。もうそれしか今はない