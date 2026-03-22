ＤＤＴ２２日の後楽園大会で、極悪軍「ダムネーションＴ．Ａ」の岡谷英樹（２５）がＴｏ―ｙ（２６）を破りＥＸＴＲＥＭＥ級王座奪取に成功した。試合ごとに独特なルールが設定される同王座。今回は「竹刀で叩くことをしない！使いたいなら笑わせろ！にらめっこお仕置き竹刀デスマッチ！！！！」として行われた。レフェリーの頭部に設置されたボタンを押した選手に「にらめっこチャンス」が与えられ、規定の時間内にレフェ