「ミス千葉大2022」グランプリの原田菜月さんが、21日にインスタグラムを更新。母校の前でのソロショットを披露すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。【写真】この春高校卒業の芸能人制服ショットをイッキ見原田さんが「母校へ」と投稿したのは、幕張高等学校の前で撮影したソロショット。写真には、オフショルダーのニットを着た彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で彼女は「大学から近