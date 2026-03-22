◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）をすくい投げ、勝ち越し。初の三賞となる技能賞を受賞した。立ち合いで２本差したが、王鵬に両腕を決められたが、土俵際で左に回り込みながら、左から投げた。「気合を入れてやりました。技能賞は、取ってみたかったので、取れてよかった」と言葉を弾ませた。藤ノ川は、３日目に横綱・大の里（二所ノ関