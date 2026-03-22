◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に敗れて連敗となり、１２勝３敗で春場所を終えた。霧島は先々場所は東前頭２枚目で１１勝、先場所は関脇で１１勝。今場所は１２勝。大関昇進の目安は「三役で直近３場所で３３勝」だが、霧島は３４勝を挙げ、しかも横綱を破っての自身３度目の優勝。大関復帰に注目が集まる。審判部の高田川部長（元関脇・安芸乃島）