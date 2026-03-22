◆パ・リーグ日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの北山亘基投手が、５回から２番手でマウンドへ上がった。３回１／３を投げ４安打１失点。６奪三振と持ち味は見せた。７０球に迫る６６球を投げたところで、交代を告げられマウンドを降りた。最初のイニングはヒットを許しながらも無失点で切り抜けたが、続く６回は２死一、二塁からオスナに右前適時打を許し１点を失った。７回は３者凡退。８回、