◆Ｓａｒｅｅｅ「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」（２２日、横浜武道館）プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２２日、横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」を開催した。第４試合の６人タッグマッチで昨年１２月にスターダムで再デビューしたフワちゃんが神取忍、堀田祐美子とトリオを結成し暁千華、ジャガー横田、井上貴子と対戦した。フワちゃんは今大