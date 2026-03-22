◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第８節Ｃ大阪１―１（ＰＫ戦６―５）神戸（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）共に前節で敗れたＣ大阪と神戸による関西ダービー。Ｃ大阪は元日本代表ＭＦ香川真司がベンチスタート。神戸は負傷を抱えた同ＦＷ大迫勇也と同ＭＦ武藤嘉紀がベンチ外も、ＭＦ乾貴士と同ＭＦ扇原貴宏は古巣Ｃ大阪相手に先発した。先制したのはＣ大阪だった。前半１２分、コーナーキックに合わせたＤＦ井上黎生人（り