人気馬が総崩れとなった愛知杯は、１番人気のドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）が１０着に沈む波乱の結果に終わった。２番人気のチェルビアット（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）も５着、３番人気のマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）も６着と振るわず、３連単の配当も７３万３９５０円の高配当となった。特に１番人気に推されたドロップオ