◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神はオープン戦の最終ゲームでオリックスに完封負けを喫し、９勝５敗１分けで全日程を終えた。５年ぶりの優勝は逃したものの、昨季の王者らしい安定感あふれる戦いぶりを披露。藤川球児監督は「きょうのゲームも健康な状態で終われたので、いい準備ができた。選手の背番号とか顔は変わっていませんけど、中身が変わったような選手もいる。出発する前としては非