元プロレスラーでタレントの高田延彦（63）が22日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの向井亜紀（61）が日本女子大を卒業したことを報告した。 【写真】艶やか振り袖はかま姿で卒業式に 高田は振り袖、はかま姿の向井との2ショット画像を添付。「春分の日は向井の卒業式 二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事ができないまま40年間大切に保管してあった宝物」と